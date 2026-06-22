38-летний Месси творит историю на ЧМ: дубль, два рекорда и звание игрока матча

Аргентинец Лионель Месси признан лучшим игроком встречи второго тура группового этапа чемпионата мира против Австрии. Подопечные Лионеля Скалони взял верх над европейской командой со счётом 2:0, а звёздный форвард оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ.

При этом на девятой минуте капитан команды не сумел переиграть вратаря с одиннадцатиметровой отметки, однако затем исправился. Теперь на его счету 18 голов в финальных стадиях. По этому показателю восьмикратный обладатель «Золотого мяча» опередил бывшего игрока сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 точных ударов.

Ещё одно достижение покорилось нападающему благодаря этой игре. Месси вошёл в число трех футболистов, кто отличался в шести матчах мирового первенства кряду.

Победив Австрию, Аргентина набрала шесть очков. С этим показателем южноамериканцы возглавляют квартет J. Турнирное положение гарантировало им путёвку в плей-офф досрочно. Свой заключительный поединок на групповой стадии аргентинцы проведут против сборной Иордании. Эта встреча назначена на 28 июня.