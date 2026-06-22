Месси забил 17-й гол на ЧМ и стал лучшим бомбардиром в истории, обогнав Клозе

Лионель Месси вписал свое имя в историю футбола, став самым результативным игроком в истории финальных турниров чемпионатов мира. Капитан сборной Аргентины достиг этой отметки, забив свой 17-й гол на мировых первенствах. Это произошло на 39-й минуте матча против Австрии, когда Месси уверенно реализовал пенальти.

Игра, проходящая в рамках группы J 22 июня в Арлингтоне, штат Техас, началась в 20:00 по московскому времени. Этот гол позволил Месси обойти рекорд Мирослава Клозе, который держался с 2014 года и составлял 16 мячей. Ранее в этой же встрече Месси не смог реализовать одиннадцатиметровый удар на 9-й минуте.

Ранее Life.ru писал, что сборная Египта сотворила сенсацию на чемпионате мира-2026, одержав первую победу в финальной стадии за всю свою историю. В ночном матче египтяне разгромили Новую Зеландию со счётом 3:1, и капитан команды Мохамед Салах не скрывал переполнявших его чувств.