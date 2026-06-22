Колдун из Ганы «наложил проклятие» на Харри Кейна перед матчем с Англией
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Перед матчем между сборными Ганы и Англии в Сети разошлось заявление о «проклятии» в адрес форварда Харри Кейна. Его якобы наложил ганский колдун Нана Кваку Бонсам, имя которого переводится как «дьявол». Об этом пишет телеграм-канал Sport Baza.
Он утверждает, что провёл ритуал вуду против нападающего, при этом подчеркнул, что не желает игроку травм. По его словам, магия должна помешать Кейну забить в предстоящей встрече. Нана Кваку Бонсам ранее уже делал подобные заявления. В 2014 году он говорил о «проклятии» в адрес Криштиану Роналду.
Однако тогда его слова не подтвердились результатом: Роналду забил победный гол в матче против Ганы на чемпионате мира, а африканская сборная завершила турнир на последнем месте в группе. Заявления о «магии» не имеют подтверждения и носят характер суеверий и медийного шума вокруг предстоящего матча.
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