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Регион
22 июня, 13:08

Колдун из Ганы «наложил проклятие» на Харри Кейна перед матчем с Англией

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nanabonsam, harrykane

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nanabonsam, harrykane

Перед матчем между сборными Ганы и Англии в Сети разошлось заявление о «проклятии» в адрес форварда Харри Кейна. Его якобы наложил ганский колдун Нана Кваку Бонсам, имя которого переводится как «дьявол». Об этом пишет телеграм-канал Sport Baza.

Он утверждает, что провёл ритуал вуду против нападающего, при этом подчеркнул, что не желает игроку травм. По его словам, магия должна помешать Кейну забить в предстоящей встрече. Нана Кваку Бонсам ранее уже делал подобные заявления. В 2014 году он говорил о «проклятии» в адрес Криштиану Роналду.

Однако тогда его слова не подтвердились результатом: Роналду забил победный гол в матче против Ганы на чемпионате мира, а африканская сборная завершила турнир на последнем месте в группе. Заявления о «магии» не имеют подтверждения и носят характер суеверий и медийного шума вокруг предстоящего матча.

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Полина Никифорова
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