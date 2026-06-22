Ибрагимович признался, что уснул во время матча Бельгии и Ирана на ЧМ

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович не стал скрывать своего разочарования от игры Бельгии и Ирана на ЧМ-2026, заявив, что матч оказался настолько скучным, что он просто уснул. Его слова прозвучали в эфире Fox Sport.

«Я уснул на этом матче. Не хочу тратить на это слова», — сказал Ибрагимович.

Минувшей ночью Бельгия и Иран разошлись нулевой ничьёй в матче на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде. Игра, проходившая в США, запомнилась удалением бельгийца Натана Нгоя на 66-й минуте. Иранцы были близки к голу на 25-й минуте, но взятие ворот Мехди Тареми было отменено из-за офсайда.