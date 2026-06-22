Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 12:28

Ибрагимович признался, что уснул во время матча Бельгии и Ирана на ЧМ

Златан Ибрагимович. Обложка © ТАСС / Matteo Gibraudi

Златан Ибрагимович. Обложка © ТАСС / Matteo Gibraudi

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович не стал скрывать своего разочарования от игры Бельгии и Ирана на ЧМ-2026, заявив, что матч оказался настолько скучным, что он просто уснул. Его слова прозвучали в эфире Fox Sport.

«Я уснул на этом матче. Не хочу тратить на это слова», — сказал Ибрагимович.

Иран выставил самый возрастной стартовый состав в истории чемпионата мира
Иран выставил самый возрастной стартовый состав в истории чемпионата мира

Минувшей ночью Бельгия и Иран разошлись нулевой ничьёй в матче на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде. Игра, проходившая в США, запомнилась удалением бельгийца Натана Нгоя на 66-й минуте. Иранцы были близки к голу на 25-й минуте, но взятие ворот Мехди Тареми было отменено из-за офсайда.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Футбол
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Златан Ибрагимович
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar