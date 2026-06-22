Иран выставил самый возрастной стартовый состав в истории чемпионата мира

Сборная Ирана установила рекорд на чемпионате мира по футболу, выставив на матч второго тура против Бельгии самый возрастной стартовый состав в истории турнира. Об этом сообщает Opta.

«Со средним возрастом 32 года и 181 день сборная Ирана выставила самый возрастной стартовый состав из всех команд за всю историю (с 1966 года) в матче чемпионата мира по футболу», — говорится в материале.

Этот показатель превзошёл средний возраст команды Германии образца 1998 года — 31 год и 334 дня. Рекорд немцев продержался почти три десятилетия.

Средний возраст игроков, начавших матч группового этапа против Бельгии, составил 32 года. В основе оказались лишь три футболиста младше 30 лет: Салех Хардани, Мохаммад Мохеби из «Ростова» и Саид Эззатоллахи (экс-игрок «Ростова», «Анжи» и «Амкара»). Первым двоим по 27 лет, Эззатоллахи — 29. А самым старым оказался 37-летний защитник катарского «Аль-Ахли» Шоджа Халилзаде.

Опыт не помог Ирану победить — матч завершился нулевой ничьей. При этом Бельгия большую часть второго тайма провела в меньшинстве после удаления. Таким образом у Ирана и Бельгии стало по два очка. Лидирует в группе G Египет с четырьмя очками, на последнем месте — Новая Зеландия с одним очком. В последнем туре Иран 27 июня сыграет с Египтом, а Бельгия встретится с Новой Зеландией.