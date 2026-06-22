Чудеса Кабо-Верде продолжаются: Островитяне выстояли в матче с Уругваем во втором туре ЧМ

В Майами на Hard Rock Stadium завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Кабо-Верде и Уругвая. Африканская и южноамериканская команды сыграли вничью 2:2.

Первыми отличились футболисты из африканской страны: на 21-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини. Уругвай ответил перед свистком на перерыв усилиями Максимилиано Араухо (44) и Агустина Каноббио (45+6).

Во втором тайме Элио Варела на 61-й минуте восстановил равновесие. Ленини покинул поле на 70-й минуте, а форвард тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол провёл в игре 58 минут.

Для островного государства этот поединок стал вторым в истории мировых первенств. Ранее на турнире кабовердианцы уже завершили нулевой ничьей встречу с испанцами.

Положение в группе H таково: лидирует Испания (4 очка), далее следуют Кабо-Верде и Уругвай (по 2 балла), замыкает квартет Саудовская Аравия (1).

В заключительном туре уругвайцы сразятся с испанцами, а соперником африканской дружины станет команда Саудовской Аравии. Игры пройдут в ночь на 27 июня. Турнир с участием 48 сборных завершится 19 июля.