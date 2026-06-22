Араухо стал первым футболистом, поразившим ворота Возиньи на чемпионате мира

Форвард сборной Уругвая Максимилиано Араухо стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось пробить вратаря Возинью и забить гол в ворота национальной команды Кабо-Верде. Игра второго тура группового этапа ЧМ проходит в Майами на Hard Rock Stadium.

На 21-й минуте счёт открыл полузащитник африканской сборной и ФК «Краснодар» Кевин Ленини. На 44-й минуте матча Араухо забил ответный гол, а ещё до перерыва второй мяч в ворота сборной Кабо-Верде отправил Агустин Каноббио. Однако затем Элио Варела восстановил равенство после ошибки Фернандо Муслеры. Сейчас идёт добавленное время.

Гол Араухо стал первым в истории, забитым в ворота Кабо-Верде на чемпионатах мира — для этой африканской сборной нынешний турнир является дебютным.

Напомним, что в своём первом матче на мундиале команда Кабо-Верде сыграла вничью с испанцами (0:0). Тогда вратарь дебютантов Возинья совершил семь сейвов, после чего число его подписчиков в соцсетях превысило 15 миллионов человек.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике продлится до 19 июля. Турнир впервые проходит с участием 48 сборных, разделённых на 12 групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь из числа занявших третьи места.