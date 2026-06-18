Герой-«бабуля», португальский мачо, хорватский гений игры: Русские футболистки выбрали крашей ЧМ-2026

Завершён первый тур группового этапа чемпионата мира по футболу, все команды сыграли свои первые матчи, самое время выделить лучших. LIFE вместе с российскими футболистками решил выбрать крашей мундиаля. Мы опросили девушек из клубов «Калужаночка», «Чертаново» и «Рязань-ВДВ». Спойлер: между опытом и молодостью спортсменки выбрали опыт.

ЖФК «Калужаночка»: Опыт и талант против юных красавчиков

ЖФК «Калужаночка». Фото предоставлено клубом

Защитница Серафима Подшивалова говорит, что лучшего выбирает не по внешней красоте, её краши — это те, кто вдохновляет.

Меня восхищают очень многие футболисты. Но хочу отметить Луку Модрича (сборная Хорватии). Маленький, с откровенно слабыми для футбола физическими данными, он доказал всему миру, что гений игры, тактическое чутьё, стабильность и ХАРАКТЕР важнее роста и мышечной массы — и именно благодаря этому стал сердцем «Реала» и обладателем «Золотого мяча», несмотря на все скептические прогнозы. Серафима Подшивалова Игрок ЖФК «Калужаночка»

Защитница «Калужаночки» Алина Шахорина выделила Франсиско Гильермо Очоа Маганьи — капитана сборной Мексики и «специалиста чемпионатов мира».

Франсиско Гильермо Очоа Маганья демонстрирует игру, построенную на уникальном сочетании невероятной реакции, огромного опыта и лидерских качеств. Установил абсолютный рекорд, став первым в истории футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира. Алина Шахорина Игрок ЖФК «Калужаночка»

ЖФК «Чертаново»: Признанный мачо до сих пор в топе

ЖФК «Чертаново». Фото предоставлено клубом

Спортсменки клуба «Чертаново» выбрали капитана сборной Португалии и признанного мастера мяча Криштиану Роналду. И это несмотря на то, что он стал самым возрастным полевым игроком в истории ЧМ (41 год и 132 дня), вышедшим в стартовом составе, и играет уже на своём шестом мундиале.

Эталонная внешность «греческого бога» — рост 187 см, идеальные пропорции, рельефный пресс и выразительные черты лица: он выглядит как супергерой из комиксов. Харизма и уверенность — его знаменитая походка, взгляд и фраза Siuuu. Он всегда на стиле, меняет причёски, как кумир миллионов, и окружён роскошью. Маскулинность на пределе — в отличие от многих современных звёзд, Роналду сохраняет образ мачо с железной дисциплиной. Игроки ЖФК «Чертаново»

ЖФК «Рязань-ВДВ»: Герой Кабо-Верде покорил рязанских девушек

ЖФК «Рязань-ВДВ». Фото предоставлено клубом

Спортсменки клуба «Рязань-ВДВ» разделились во мнении. Многие выбрали Португалию — команду, которая ассоциируется не только с легендарным Криштиану Роналду, но и с целым поколением ярких, техничных и талантливых футболистов. Их красивый атакующий футбол заставляет болельщиков замирать от восторга и верить в чудеса на поле. Другие участницы команды отдали свои голоса сборной Японии, восхищаясь её невероятной скоростью, тактической грамотностью и железной дисциплиной. Японские футболисты никогда не сдаются и борются за каждый мяч так, словно от него зависит исход всего турнира. Но самым неожиданным выбором стала сборная Кабо-Верде, покорившая сердца рязанских девчонок своей стойкостью и силой духа. И крашем был выбран герой матча с Испанией — 40-летний вратарь Жозимар Жозе Эвора Диаш, или просто Возинья («бабуля» по-португальски).

Его история тронула до глубины души: после игры он признался, что плакал, вспоминая бабушку и дедушку, которые воспитали его, но не дожили до этого момента. В тот день он защищал ворота не только своей страны, но и память о самых дорогих людях в своей жизни. Именно такие истории делают футбол не просто игрой, а настоящим источником вдохновения, эмоций и веры в мечту. После долгих обсуждений мы поняли: выбрать кого-то одного просто невозможно. Поэтому титул главных крашей команды достаётся сразу двум фаворитам — Роналду и Возинье. Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»