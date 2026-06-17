Маму Бабули пустят на ЧМ: Америка услышала историю вратаря, который остановил Испанию

Мать вратаря национальной команды Кабо-Верде Возиньи посетит ближайший матч африканской сборной на чемпионате мира после того, как американские власти решили вопрос с её въездными документами. Об этом сообщил лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис.

«Кабовердианцы в Америке и по всей диаспоре праздновали мужество и стойкость «Голубых акул», к которым присоединились футбольные болельщики со всего мира. Эта радость была несколько омрачена, когда Возинья со слезами на глазах рассказал, что его собственная мать не смогла лично посмотреть на легендарное выступление своего сына из-за проблем с визой. Ни одна мать не должна упускать шанс увидеть, как её ребёнок входит в историю», — цитирует Джеффриса The Guardian.

Речь идёт об Ане Кандиде Эворе, которая не смогла приехать на игру против Испании, завершившуюся исторической для Кабо-Верде ничьёй. Препятствием стали расходы, связанные с оформлением поездки в Соединённые Штаты. Граждане Кабо-Верде входят в категорию путешественников, для которых предусмотрен возвратный залог в размере 15 тысяч долларов наряду с визовым сбором.

Как сообщило Associated Press со ссылкой на осведомлённый источник, американская сторона считает, что Эвора ранее не подавала заявление на визу из-за отсутствия действующего паспорта Кабо-Верде. Сейчас она занимается оформлением необходимых документов.