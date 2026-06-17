Криштиану не смог забить Лионелю на чемпионате мира

Сборная Португалии завершила вничью 1:1 стартовый матч группового этапа чемпионата мира против ДР Конго. Встреча прошла в Хьюстоне (штат Техас) на NRG Stadium.

Европейцы вышли вперед уже на 6-й минуте благодаря точному удару Жоау Невеша. Однако удержать минимальное преимущество до перерыва не удалось.

Конголезцы восстановили паритет в компенсированное время первого тайма. На 45+5 минуте отличился Йоан Висса. Во второй половине игры цифры на табло больше не менялись. Криштиану Роналду провёл на поле весь матч, но не смог огорчить вратаря африканцев Лионеля Мпаси-Нзау.

Оба соперника представляют группу K. Позднее в этом квартете свой очный поединок проведут сборные Узбекистана и Колумбии, их игра состоится в ночь на 18 июня.

Далее по турнирной сетке португальцы 23 июня встретятся с узбекской командой. Представители ДР Конго свой следующий матч сыграют в ночь на 24 июня, их оппонентами станут колумбийцы.

Турнир принимают сразу три страны: США, Канада и Мексика. Впервые в истории в нем задействованы 48 сборных. Завершится мировое первенство 19 июля. Титул действующего победителя удерживает Аргентина.