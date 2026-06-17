Сборная Конго в матче с португальцами забила первый в истории гол на ЧМ

Сборная ДР Конго впервые в своей истории забила гол в матче чемпионата мира по футболу. Исторический мяч команда отправила в ворота Португалии в игре группового этапа ЧМ-2026.

Португальцы открыли счёт уже на шестой минуте: отличился полузащитник Жоау Невеш. Но перед перерывом конголезцы всё-таки ответили. На пятой добавленной к первому тайму минуте нападающий Йоан Висса восстановил равновесие и вписал своё имя в историю сборной.

Для ДР Конго это второй чемпионат мира. В 1974 году команда выступала под названием Заир и тогда завершила групповой этап без забитых мячей: 0:2 с Шотландией, 0:9 с Югославией и 0:3 с Бразилией. Спустя 52 года сборная наконец прервала эту сухую серию. Впереди у ДР Конго ещё два матча в группе. 24 июня команда сыграет с Колумбией, а 28 июня встретится с Узбекистаном.

Также Life.ru писал, что Криштиану Роналду вышел в стартовом составе Португалии на матч с ДР Конго и сыграл уже на шестом чемпионате мира. До него такое удавалось только Лионелю Месси. Кроме того, Роналду установил личный возрастной рекорд: в 41 год и 3 месяца он стал самым возрастным полевым игроком в стартовом составе в истории ЧМ.