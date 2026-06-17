Роналду вслед за Месси сыграл на рекордном шестом чемпионате мира

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч группового этапа чемпионата мира-2026 против ДР Конго. Это его шестой мундиаль — и он стал вторым игроком в истории после Лионеля Месси, кому покорилась эта высота.

А ещё Роналду установил личный возрастной рекорд: 41 год и 3 месяца — он теперь самый возрастной полевой игрок в стартовом составе в истории ЧМ.

На момент написания новости счёт 1:0 в пользу португальцев. На шестой минуте встречи полузащитник Жоау Невеш забил ударом головой после навеса с левого фланга.

Ранее сообщалось, что хет-трик Месси принес сборной Аргентины победу над Алжиром — встреча закончилась со счётом 3:0. Все три гола забил Месси – на 17-й, 60-й, 76-й минутах. 22 июня сборная Аргентины встретится с командой Австрии, а сборная Алжира проведёт игру против Иордании. Этот ЧМ является первым в истории, в котором принимают участие 48 национальных команд. Турнир проходит на территории трех стран: США, Канады и Мексики, и его завершение запланировано на 19 июля.