Месси заслужил красную карточку в матче с Алжиром, заявил экс-судья

Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что арбитр матча чемпионата мира между Аргентиной и Алжиром — Шимон Марчиняк — имел все основания для показа красной карточки Лионелю Месси за серьезное нарушение, но не воспользовался ими. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Федотова, Марчиняк должен был удалить Месси за грубое нарушение правил. Судья считает, что удар прямой ногой сзади в икроножную мышцу является явным поводом для красной карточки, поскольку игрок находился в позиции, где ответственность за последствия была на нём, и не было очевидной попытки сыграть в мяч.

Ранее сообщалось, что хет-трик Месси принес сборной Аргентины победу над Алжиром — встреча закончилась со счётом 3:0. Все три гола забил Месси – на 17-й, 60-й, 76-й минутах. 22 июня сборная Аргентины встретится с командой Австрии, а сборная Алжира проведёт игру против Иордании. Этот ЧМ является первым в истории, в котором принимают участие 48 национальных команд. Турнир проходит на территории трех стран: США, Канады и Мексики, и его завершение запланировано на 19 июля.