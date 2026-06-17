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Регион
17 июня, 06:47

«Я пережил трудные дни»: Месси не сдержал слёз после хет-трика на старте мундиаля

Лионель Месси объяснил причину слёз после первого гола на ЧМ-2026

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christian Bertrand

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christian Bertrand

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признался, что его слёзы после первого гола на чемпионате мира были вызваны не футбольным триумфом, а личными переживаниями. Аргентина разгромила Алжир со счётом 3:0 в стартовом матче группы, а Месси оформил хет-трик.

«Я плакал после первого гола, но это было нечто, совершенно не связанное с футболом. Я пережил несколько трудных дней», — цитирует нападающего журналист Фабрицио Романо.

Звезда отметила, что поддержка команды помогла ему справиться.

«Я благодарен всей делегации и моим товарищам, потому что они всегда были рядом и давали мне силы. Я люблю играть в футбол, это моя страсть с детства», — добавил Месси.

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Хет-трик позволил аргентинцу догнать легендарного немца Мирослава Клозе по числу голов на чемпионатах мира, а также принёс Аргентине победу над Алжиром. Теперь на счету обоих по 16 мячей. Лионель может стать абсолютным рекордсменом уже в следующем матче против Австрии, который состоится 22 июня.

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Дарья Денисова
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