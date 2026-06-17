Хет-трик Месси принёс Аргентине победу над Алжиром на ЧМ-2026

Лионель Месси забил три мяча и принёс победу сборной Аргентины над Алжиром в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра завершилась со счётом 3:0. Встреча прошла в Канзас-Сити (США).

Аргентинцы открыли счёт уже в первом тайме. Месси отличился на 17-й минуте, а после перерыва забил ещё дважды — на 60-й и 76-й минутах.

Хет-трик позволил капитану аргентинской сборной выйти в лидеры списка лучших бомбардиров чемпионатов мира. Теперь на его счету 16 голов на мировых первенствах. Столько же мячей ранее забил немец Мирослав Клозе.

Сборная Аргентины выступает в группе J вместе с командами Алжира, Австрии и Иордании. Позднее в рамках первого тура встретятся австрийцы и иорданцы. Во втором туре действующие чемпионы мира сыграют против сборной Австрии 22 июня. Команда Алжира проведёт матч с Иорданией 23 июня.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Турнир принимают США, Канада и Мексика. Финальный матч состоится 19 июля.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира, выйдя на поле в матче против Алжира. Для 38-летнего форварда этот турнир стал шестым в карьере. Никому ранее не удавалось принять участие в таком количестве мировых первенств.