Мать героя Кабо-Верде не смогла приехать на матч ЧМ из-за визы
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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья расплакался после исторического матча чемпионата мира против Испании. Его команда сыграла 0:0 с победителями Евро, а 40-летний голкипер был признан лучшим игроком встречи. Возинья сделал семь сейвов и помог Кабо-Верде удержать ничью в игре с одним из фаворитов турнира.
После финального свистка вратарь не смог сдержать эмоций. Причиной стала не только сама игра, но и семейная история: его мать не смогла приехать на матч, потому что не могла позволить себе визу в США, пишет The Guardian.
Для Возиньи этот вечер стал моментом, к которому он шёл всю карьеру.
«Я всю свою жизнь работал ради этого момента», — сказал вратарь.
Он признался, что хотел бы разделить этот день с матерью и покойной бабушкой. Поэтому радость после матча смешалась со слезами: самый важный человек не смог увидеть его главный футбольный вечер с трибуны.
История Возиньи стала ещё одним напоминанием о дороговизне ЧМ-2026 для болельщиков. Турнир проходит сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике, а поездки между городами требуют больших расходов на визы, перелёты, жильё и билеты.
Для фанатов из небольших и небогатых стран это особенно болезненно. Даже если сборная впервые получает шанс сыграть на мировом уровне, поддержать её лично могут далеко не все: сама дорога до стадиона превращается в отдельное финансовое испытание.
На этом фоне ничья Кабо-Верде с Испанией стала не просто спортивной сенсацией. Для Возиньи это был матч всей жизни — но без человека, ради которого он больше всего хотел сыграть.
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