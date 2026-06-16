Мать героя Кабо-Верде не смогла приехать на матч ЧМ из-за визы

После финального свистка вратарь не смог сдержать эмоций. Причиной стала не только сама игра, но и семейная история: его мать не смогла приехать на матч, потому что не могла позволить себе визу в США, пишет The Guardian.

Для Возиньи этот вечер стал моментом, к которому он шёл всю карьеру.

«Я всю свою жизнь работал ради этого момента», — сказал вратарь.

Он признался, что хотел бы разделить этот день с матерью и покойной бабушкой. Поэтому радость после матча смешалась со слезами: самый важный человек не смог увидеть его главный футбольный вечер с трибуны.

История Возиньи стала ещё одним напоминанием о дороговизне ЧМ-2026 для болельщиков. Турнир проходит сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике, а поездки между городами требуют больших расходов на визы, перелёты, жильё и билеты.

Для фанатов из небольших и небогатых стран это особенно болезненно. Даже если сборная впервые получает шанс сыграть на мировом уровне, поддержать её лично могут далеко не все: сама дорога до стадиона превращается в отдельное финансовое испытание.

На этом фоне ничья Кабо-Верде с Испанией стала не просто спортивной сенсацией. Для Возиньи это был матч всей жизни — но без человека, ради которого он больше всего хотел сыграть.