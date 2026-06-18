Чудо Кабо-Верде, провал Роналду, хет-трик и слёзы Месси: Завершился первый тур чемпионата мира

В ночь на 18 июня в Мехико прошёл заключительный матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Все 48 сборных провели по одному поединку, сформировав турнирную таблицу в каждой из 12 групп.

Последний игровой день не обошёлся без неожиданных результатов. Сенсацией первого тура стала ничья португальцев с ДР Конго — 1:1. Жоау Невеш вывел европейцев вперёд уже на 6-й минуте, но под занавес первого тайма Йоан Висса сравнял счёт. Криштиану Роналду отыграл все 90 минут, но пробить конголезского вратаря по имени Лионель не сумел.

В квартете L англичане в Далласе переиграли хорватов со счётом 4:2. Харри Кейн оформил дубль (12-я минута с пенальти и 32-я), ещё по голу добавили Джуд Белингем и Маркус Рэшфорд. У хорватов отличились Мартин Батурина и Петар Муса.

Дебютант мундиаля сборная Узбекистана уступила колумбийцам в Мехико — 1:3. Единственный мяч азиатской команды забил экс-полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Среди других результатов первого тура: Германия разгромила Кюрасао — 7:1, США разобрались с Парагваем — 4:1, Аргентина уверенно переиграла Алжир — 3:0. Также стоит отметить ничьи Бельгии с Египтом (1:1), Нидерландов с Японией (2:2), Бразилии с Марокко (1:1), Испании с Кабо-Верде (0:0).

После первого тура бомбардирскую гонку возглавляет Лионель Месси, оформивший хет-трик в ворота алжирцев. На втором месте с двумя голами расположились сразу семь футболистов, включая Холанда, Кейна, Хаверца и Мбаппе.

Второй тур стартует сегодня вечером. В 19:00 мск Чехия сыграет с ЮАР, а в 22:00 Швейцария встретится с Боснией и Герцеговиной. Ночью Канада проэкзаменует Катар (01:00), Мексика поборется с Южной Кореей (04:00). Напомним, в матче открытия мундиаля мексиканцы со счётом 2:0 взяли верх над Южной Африкой.

Групповой этап продлится до 28 июня, после чего в плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также лучшие сборные, занявшие третьи места.