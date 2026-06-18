Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 04:25

Раскрыта трагическая причина слёз Месси после первого гола на чемпионате мира

Эдуардо Файнманн: Слёзы Месси после гола на ЧМ связаны со здоровьем его отца

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Лео Месси расплакался после матча с Алжиром, в котором оформил хет-трик. Причиной оказались не спортивные эмоции, а проблемы со здоровьем его отца. Об этом сообщает журналист Эдуардо Файнманн.

«Это вообще не связано со спортом. У меня было несколько тяжёлых дней», — ответил аргентинец журналистам после игры.

Файнманн раскрыл детали на радио Mitre. По его словам, отец Месси нездоров ещё с прошлого года. Зимой у него случился сердечный приступ, а на этой неделе состояние немного ухудшилось, и Лео очень переживает.

«Я пережил трудные дни»: Месси не сдержал слёз после хет-трика на старте мундиаля
«Я пережил трудные дни»: Месси не сдержал слёз после хет-трика на старте мундиаля

Ранее бывший арбитр Игорь Федотов заявил, что Шимон Марчиняк должен был удалить Лионеля Месси за грубый удар прямой ногой сзади в икроножную мышцу. По его словам, нарушение было явным поводом для красной карточки, поскольку Месси не пытался сыграть в мяч.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА, читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Футбол
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Лионель Месси
  • Аргентина
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar