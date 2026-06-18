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18 июня, 06:17

Секрет сборной Англии раскрыт: Беллингем забил победный гол после встречи с девушкой на базе

Джуд Беллингем забил победный гол Хорватии после встречи с девушкой на базе

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Джуд Беллингем забил победный гол в первом матче сборной Англии на чемпионате мира-2026. И этому, возможно, поспособствовало не только мастерство, но и хитрый ход главного тренера Томаса Тухеля, сообщает The Sun.

Как пишет издание, наставник позволил девушке футболиста посетить его на базе национальной команды. Это решение явно пошло на пользу: в стартовом матче группового этапа Беллингем отличился в воротах Хорватии.

Пока неизвестно, станет ли это постоянной практикой для других игроков сборной, но в случае с полузащитником «Реала» эксперимент оказался успешным.

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Напомним, сборная Англии обыграла Хорватию со счётом 4:2 в первом туре чемпионата мира на стадионе AT&T Stadium в Далласе. Дубль оформил Гарри Кейн, который довёл число голов на мундиалях до 10, повторив рекорд Гари Линекера. Также у англичан отличились Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд, у хорватов — Мартин Батурина и Петар Муса.

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Виталий Приходько
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