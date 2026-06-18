Англия и Хорватия устроили голевую перестрелку в матче первого тура ЧМ

Сборная Англии с победы начала выступление на чемпионате мира по футболу. Родоначальники футбола обыграли команду Хорватии со счётом 4:2 на AT&T Stadium в Далласе (штат Техас).

У англичан дубль оформил Гарри Кейн. Нападающий забил на 12-й и 42-й минутах. Также у победителей отличились Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд. Хорваты ответили голами Мартина Батурины и Петара Мусы. Батурина забил на 36-й минуте, Муса отличился в компенсированное к первому тайму время.

Первый гол Кейн забил с пенальти. Удар пришлось перебить, так как вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович нарушил правило и двумя ногами заступил за линию ворот. С первой попытки голкипер парировал удар. Кейн довёл число голов на чемпионатах мира до 10 и повторил рекорд сборной Англии. Теперь он делит первое место по этому показателю с Гари Линекером.

В группе L также выступают Гана и Панама, которые проведут свой очный матч позже. Во втором туре Англия 23 июня сыграет с Ганой, а Хорватия 24-го числа встретится с Панамой. В плей-офф выходят команды, занявшие два первых места, а также лучшие сборные, которые окажутся на третьих местах. Финал чемпионата мира состоится 19 июля.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн стал единоличным рекордсменом чемпионатов мира по числу реализованных пенальти. В матче против Хорватии он забил с 11-метровой отметки в пятый раз на мундиалях. До этой игры форвард «Баварии» делил первое место с португальцем Эйсебио, нидерландцем Робом Ренсенбринком, а также аргентинцами Габриэлем Батистутой и Лионелем Месси.