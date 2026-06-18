«Забить нужно команде, а не тебе»: Тьерри Анри жёстко прошелся по эгоизму Криштиану Роналду

Бывший нападающий сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри подверг критике действия Криштиану Роналду в стартовом матче сборной Португалии на ЧМ против ДР Конго. Своим мнением экс-футболист поделился в прямом эфире телеканала Fox.

Поводом для разбора стал эпизод, когда звёздный португалец, по сути, помешал результативной атаке собственной команды. Анри детально описал ситуацию, адресовав главный посыл зрителям у экранов.

По мнению эксперта, нападающий действовал не в интересах коллектива, а исходил из личного желания отличиться. Вместо того чтобы сделать рывок в штрафную и увести за собой защитника, Криштиану остановился прямо на пути мяча.

Анри подчеркнул: если бы форвард продолжил движение к воротам, обороняющемуся пришлось бы реагировать на его перемещение. Тогда Бруну Фернандеш мог бы в одно касание переправить снаряд в сетку. Однако партнёр выбрал иную траекторию и встал на линии потенциального удара, что упростило задачу сопернику.

Комментируя увиденное, Анри прямо указал на искажение футбольных приоритетов. «Ну сделай ты рывок к воротам – и защитник встанет перед выбором», — привёл пример бывший игрок. Он также добавил, что футболист с таким опытом множество раз бывал в подобных ситуациях.

В завершение эфира специалист вывел правило, актуальное для всех уровней игры. «Люди, смотрящие дома, запомните: забить нужно команде, а не лично тебе», — резюмировал француз. По его словам, реакцию Фернандеша на этот момент зрители видели сами.

Напомним, что матч завершился со счётом 1:1. При этом Роналду установил два личных антирекорда.