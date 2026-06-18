«Мы на это не рассчитывали»: Роналду высказался после провала в стартовом матче ЧМ против ДР Конго

Криштиану Роналду заявил, что сборная Португалии рассчитывала на другой результат в матче первого тура чемпионата мира против ДР Конго. Об этом форвард написал на своей странице в X.

Встреча завершилась со счётом 1:1. Португальцы не смогли начать турнир с победы, однако Роналду отметил, что команда ещё может исправить положение в следующих играх.

«Это не то начало, на которое мы рассчитывали, но это далеко не конец. Держите голову высоко и сосредоточьтесь на следующей игре», — написал Роналду.

Португальский нападающий провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. Для него эта игра стала первой на шестом чемпионате мира в карьере. В следующем туре сборная Португалии сыграет против команды Узбекистана. Встреча пройдёт 23 июня.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных. Финал состоится 19 июля, действующим победителем остаётся команда Аргентины.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду установил два антирекорда в матче против ДР Конго. 41-летний форвард не забил в десятой подряд игре сборной Португалии на чемпионатах мира и Европы. Эта серия стала самой длинной безголевой на крупных турнирах в его карьере. Она началась после матча с Ганой на чемпионате мира 2022 года. Затем Роналду не отличился во встречах с Уругваем, Южной Кореей, Швейцарией и Марокко на том же турнире, а также в матчах Евро-2024 против Чехии, Турции, Грузии, Словении и Франции.