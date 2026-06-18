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17 июня, 23:17

«Мы на это не рассчитывали»: Роналду высказался после провала в стартовом матче ЧМ против ДР Конго

Роналду призвал держать голову высоко после сенсационной ничьи с ДР Конго

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Криштиану Роналду заявил, что сборная Португалии рассчитывала на другой результат в матче первого тура чемпионата мира против ДР Конго. Об этом форвард написал на своей странице в X.

Встреча завершилась со счётом 1:1. Португальцы не смогли начать турнир с победы, однако Роналду отметил, что команда ещё может исправить положение в следующих играх.

«Это не то начало, на которое мы рассчитывали, но это далеко не конец. Держите голову высоко и сосредоточьтесь на следующей игре», — написал Роналду.

Португальский нападающий провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. Для него эта игра стала первой на шестом чемпионате мира в карьере. В следующем туре сборная Португалии сыграет против команды Узбекистана. Встреча пройдёт 23 июня.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных. Финал состоится 19 июля, действующим победителем остаётся команда Аргентины.

Криштиану не смог забить Лионелю на чемпионате мира
Криштиану не смог забить Лионелю на чемпионате мира

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду установил два антирекорда в матче против ДР Конго. 41-летний форвард не забил в десятой подряд игре сборной Португалии на чемпионатах мира и Европы. Эта серия стала самой длинной безголевой на крупных турнирах в его карьере. Она началась после матча с Ганой на чемпионате мира 2022 года. Затем Роналду не отличился во встречах с Уругваем, Южной Кореей, Швейцарией и Марокко на том же турнире, а также в матчах Евро-2024 против Чехии, Турции, Грузии, Словении и Франции.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА, читайте в специальном разделе Life.ru.

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Антон Голыбин
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