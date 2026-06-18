Роналду ушёл в раздевалку вместо благодарности фанатам после ничьей с ДР Конго

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не присоединился к команде, когда та благодарила трибуны после матча с ДР Конго. Вместо этого он сразу направился в раздевалку.

Встреча группового этапа чемпионата мира завершилась со счётом 1:1. Ничейный исход стал неожиданностью для португальцев.

Сразу после финального свистка остальные футболисты совершили круг почёта и задержались на поле, чтобы поприветствовать своих болельщиков. Капитана среди них не было.

По информации A Bola, нападающий выглядел озадаченным и расстроенным, покидая газон. В подтрибунном помещении он лишь поздоровался с членами тренерского штаба соперников.

Главный тренер Роберто Мартинес прокомментировал поведение капитана. По его словам, футболисты не всегда понимают, нужно ли оставаться на поле для общения с публикой. Он пообещал, что тренерский штаб скорректирует этот момент в дальнейшем.

Напомним, что Роналду установил два личных антирекорда в матче с ДР Конго. Нападающий «Аль-Насра» продлил свою безголевую серию на крупных турнирах сборных и рекордно мало касался мяча.