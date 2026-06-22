Полузащитник «Краснодара» забил первый гол Кабо-Верде в истории чемпионатов мира

Сборная Кабо-Верде поразила ворота Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. Это первый гол для африканской команды в истории ЧМ.

Встреча проходит 22 июня в Майами (штат Флорида, США). На 21-й минуте точный удар нанёс полузащитник российского «Краснодара» Кевин Ленини. После этого уругвайцы отличились дважды и вышли вперёд. Сейчас в матче идёт второй тайм.

Для островного государства этот мяч стал первым за всю историю выступлений на мундиалях. Ранее команда провела лишь один поединок в финальной стадии — на текущем турнире она разошлась миром с Испанией (0:0).

Чемпионат мира принимают три страны: США, Канада и Мексика. Турнир завершится 19 июля. Нынешний розыгрыш впервые собрал 48 участников, которые поделены на 12 групп. В плей-офф пробьются по две сильнейшие команды из каждого квартета, а также восемь коллективов с третьих мест.

Кевин Ленини — 29-летний опорный полузащитник из Кабо-Верде, родившийся 27 января 1997 года в столице страны Прае. Его профессиональный путь начался в португальских клубах «Оливейренсе» и «Шавеш», а в сентябре 2022 года он перешёл в российский «Краснодар», с которым в 2024 году продлил контракт до 2027 года. За «быков» футболист провел более 100 матчей, а его рыночная стоимость оценивается в 4,5 млн долларов.

Напомним, что героем матча Кабо-Верде против Испании на чемпионате мира стал 40-летний вратарь Жозимар Диаш, известный как Возинья, который своей блестящей игрой обеспечил своей команде историческую ничью 0:0 в дебютном матче на турнире. Несмотря на подавляющее преимущество испанцев, нанёсших 27 ударов по воротам, Возинья совершил семь сейвов и был признан лучшим игроком встречи с феноменальной оценкой 9.7. Для голкипера, который начал профессиональную карьеру только в 25 лет и провёл большую часть времени в низших лигах, этот матч стал кульминацией многолетнего труда. После финального свистка он не сдержал слёз, посвятив этот триумф своим покойным бабушке и дедушке, а также матери, которая не смогла попасть на игру из-за проблем с визой.