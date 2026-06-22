Салах, Зико и Трезеге принесли Египту первую победу в истории чемпионатов мира

Сборная Египта одержала первую в своей истории победу в финальной стадии чемпионата мира. Африканская команда взяла верх в матче с Новой Зеландией, который состоялся в канадском Ванкувере на стадионе BC Place. Игра завершилась со счётом 3:1.

Счет на 15-й минуте открыли новозеландцы усилиями Финна Сермана. Однако во втором тайме египтяне переломили ход игры. Сначала Мостафа Зико (одно на 58-й минуте восстановил равенство, а спустя девять минут Мохаммед Салах вывел свою сборную вперед. Точку в поединке на 82-й минуте поставил Трезеге.

Примечательно, что прозвище автора второго гла Зико появилось из-за созвучия настоящей фамилии игрока Заки (Zaki) с именем известного бразильского футболиста Зико (Zico). Похожая ситуация и у автора третьего гола — Трезеге. Когда ему было девять, тренер заметил сходство со знаменитым французским форвардом Давидом Трезеге, и дал ему соответствующее прозвище.

До этого дня сборная Египта провела на мундиалях восемь встреч. В активе команды было три ничьих и пять поражений. Теперь эта неудачная серия прервана.

Для новозеландцев текущий розыгрыш стал третьим в карьере. Интересно, что их беспроигрышная серия на мировых первенствах, насчитывавшая четыре матча (три ничьих на ЧМ-2010 и одна в первом туре текущего турнира), также осталась в прошлом.

В группе G после двух туров лидируют представители Египта с 4 очками. Далее идут Иран и Бельгия (по 2 очка), замыкает квартет команда Новой Зеландии (1). В заключительном раунде египтяне встретятся с Ираном, а бельгийцы — с новозеландцами. Игры пройдут в ночь на 27 июня по московскому времени.