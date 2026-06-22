Салах назвал историческую победу на ЧМ-2026 огромным достижением для Египта

Сборная Египта сотворила сенсацию на чемпионате мира-2026, одержав первую победу в финальной стадии за всю свою историю. В ночном матче египтяне разгромили Новую Зеландию со счётом 3:1, и капитан команды Мохамед Салах не скрывал переполнявших его чувств.

Спортсмен признался, что не в силах описать охватившее его волнение словами. Он назвал этот успех колоссальным событием для каждого игрока и члена тренерского штаба, выразив надежду, что команда сумеет сохранить такой настрой в групповом этапе. Звёздный нападающий и сам отметился забитым голом в этом матче.

Для сборной Египта это лишь четвёртое появление на мировом первенстве, но до нынешнего дня выиграть в основном турнире им не удавалось ни разу. Теперь же исторический барьер пал, и команда Салаха вписала своё имя в летопись национального футбола.

Напомним, сборная Египта одержала первую победу в финальной стадии ЧМ, обыграв Новую Зеландию со счётом 3:1 в Ванкувере. Голы забили Мостафа Зико, Мохаммед Салах и Трезеге, прервав серию из восьми матчей без побед на мундиалях.