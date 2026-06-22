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22 июня, 19:04

Месси оформил дубль и вывел Аргентину в плей-офф ЧМ с первого места

Обложка © ТАСС / Sipa USA

Обложка © ТАСС / Sipa USA

Сборная Аргентины переиграла Австрию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла в Арлингтоне, штат Техас, и завершилась со счетом 2:0.

Действующие обладатели трофея обеспечили себе место в плей-офф досрочно. Главным героем противостояния стал Лионель Месси, который забил на 38-й и 90+5-й минутах. До этого форвард южноамериканцев не сумел переиграть вратаря с одиннадцатиметровой отметки на 9-й минуте игры.

Набрав 6 очков, команда единолично возглавила турнирную таблицу квартета J. Австрийская сборная с тремя очками идёт следом.

В активе сборных Иордании и Алжира пока по нулю. Им предстоит сыграть между собой в ночь на 23 июня по московскому времени.

Завершающие поединки групповой стадии для этого квартета намечены на 28 июня. Аргентинцам предстоит выйти на поле против иорданцев, а их недавним соперникам — сразиться с алжирцами.

Нынешний мундиаль впервые проходит при участии сразу 48 сборных. Турнир принимают три страны: США, Канада и Мексика. Его финал запланирован на 19 июля.

Напомним, ранее Месси забил 17-й гол на ЧМ и стал лучшим бомбардиром в истории, обогнав немца Мирослава Клозе. После финального свистка на счету аргентинца стало 18 голов.

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Никита Никонов
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