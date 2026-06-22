Дамы свистят громче: ФИФА доверила женщинам судить матчи ЧМ-2026

ФИФА назначила двух женщин главными арбитрами на матчи третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Американка Тори Пенсо будет работать на встрече сборных Германии и Эквадора. Для неё это уже второй матч на турнире в статусе главного судьи. Она обслуживала игру второго тура между Чехией и ЮАР, которая завершилась вничью 1:1 и стала второй женщиной-арбитром в истории мужских чемпионатов мира.

Первой была француженка Стефани Фраппар, работавшая на матче Германия — Коста-Рика на ЧМ-2022 в Катаре. Другой матч третьего тура — между Тунисом и Нидерландами — обслужит бригада во главе с мексиканкой Катей Гарсия. Игра состоится в ночь на 26 июня по московскому времени.

Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов призвал ужесточить правила отбора для женщин-арбитров в футболе. Журналист считает, что допускать женщин к судейству можно только в одном случае — если «логика мышления приблизительно укладывается в мужские вещи».