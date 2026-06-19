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19 июня, 16:26

«Как на дороге»: Ведущий «Матч ТВ» потребовал «мужской логики» от женщин-арбитров в футболе

Ведущий «Матч ТВ» Романов захотел ужесточить отбор женщин-арбитров в футболе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dziurek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dziurek

Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов призвал ужесточить правила отбора для женщин-арбитров в футболе. Резкое заявление прозвучало в ходе прямой трансляции.

Журналист считает, что допускать женщин к судейству можно только в одном случае — если «логика мышления приблизительно укладывается в мужские вещи». По его мнению, критерии должны быть такими же, как для женщин-водителей с точки зрения поведения на дороге.

Ни руководство телеканала, ни Российский футбольный союз пока не дали оценку словам ведущего.

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Юрий Лысенко
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