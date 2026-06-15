Австралийский судья попал в скандал на ЧМ-2026 из-за расистского жеста

Австралийский судья Шон Эванс оказался под угрозой отстранения от участия в Чемпионате мира по футболу 2026 года. Причиной стало подозрение в расистском жесте, который он продемонстрировал во время трансляции перед игрой между Германией и Кюрасао.

Как сообщает The Athletic, Эванс, выполнявший роль видеоассистента, показал жест «ОК» (соприкосновение большого и указательного пальцев), который в последнее время ассоциируется с выражением расового превосходства. ФИФА уже начала внутреннее расследование по данному инциденту.

А до этого сомалийский судья Омар Абдулкадир Артан, ранее признанный лучшим в Африке, был лишён возможности судить на ЧМ-2026 года из-за запрета на въезд в США. Прибыв в Майами по дипломатическому паспорту, он столкнулся с отказом таможенно-пограничной службы. ФИФА официально подтвердила его недопуск к соревнованиям, но воздержалась от вмешательства в ситуацию, выплатив Артану полагающийся гонорар. Причиной депортации стали серьёзные подозрения в связях Артана с якобы террористическими группировками.