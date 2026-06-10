Лучшего судью Африки не пустили на ЧМ в США из-за «связей с террористами»

Лучший футбольный арбитр Африки сомалиец Омар Артан не смог попасть на чемпионат мира в США из-за подозрений в связях с террористами. Как сообщил журналист Fox News Билл Мелугин в соцсетях со ссылкой на источник из Белого дома, судье отказали во въезде.

Судья прибыл в Майами с действующей визой и всеми бумагами от ФИФА. Однако вместо аккредитации его ждал изнурительный 11-часовой допрос, во время которого пограничники выспрашивали про политическое устройство Сомали и местные боевые группировки. Документы и фото с футбольных матчей во внимание не приняли.

Сразу после беседы Артана отправили в камеру предварительного заключения, а затем и вовсе выдворили из Соединённых Штатов. Причину отказа ему не назвали, и сам он полагает, что дело исключительно в его гражданстве.

В ФИФА уже отреагировали на инцидент, заявив, что организация не имеет никакого отношения к иммиграционным процессам. Там также были проинформированы властями США о том, что статус арбитра изменён не будет.

Напомним, что лучший африканский арбитр Омар Артан не был допущен в Соединённые Штаты, куда он прибыл для работы на чемпионате мира по футболу. Для Сомали сам факт назначения Артана на мундиаль стал историческим прорывом — прежде ни один представитель этой страны не попадал в судейский корпус финальной стадии. В 2025 году он также был признан лучшим футбольным судьёй Африки по версии CAF.