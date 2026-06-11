Отстранённого от ЧМ-2026 лучшего судью Африки назначили на финал Суперкубка УЕФА

Сомалийский рефери Омар Артан, не допущенный до работы на чемпионате мира по футболу 2026 года, получил престижнейшее назначение в Европе. Один из ведущих судей африканского континента обслужит финал Суперкубка УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и «Астон Виллой», который пройдёт 12 августа, сообщила пресс-служба европейской футбольной конфедерации.

На фоне разгоревшихся из-за отказа арбитру споров президент ФИФА Джанни Инфантино предпочёл не накалять обстановку и призвал болельщиков «остыть и расслабиться». Однако в УЕФА, судя по всему, заняли иную позицию и решили выразить коллеге демонстративную поддержку.

Глава европейского футбольного союза Александер Чеферин не скупился на комплименты. Он назвал Артана отличным молодым, но уже опытным судьёй, зарекомендовавшим себя на высшем уровне в Конфедерации африканского футбола. По словам Чеферина, данное назначение призвано показать уважение к выдающимся навыкам рефери, а сам футбол создан для того, чтобы объединять. Также функционер выразил благодарность главе КАФ Патрису Моцепе за горячее одобрение этой инициативы.

Напомним, что Омара Артана не пустили в США из-за подозрений в связях с террористами. Несмотря на наличие действующей визы и полного пакета документов от ФИФА, его подвергли 11-часовому допросу, после чего депортировали.