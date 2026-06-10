Лучшего судью Африки, которого не пустили в США, позвали судить матчи ЧМ в Канаде

Премьер Британской Колумбии Дэвид Эби пригласил сомалийского арбитра Омара Абдулкадира Артана поработать в Ванкувере на чемпионате мира. Ранее иммиграционные власти США отказали судье во въезде в страну.

«Мистер Артан с гостеприимством и радостью будет принят в Британской Колумбии за то, что он преодолел и чего достиг на сегодняшний день. Давайте позволим ему судить в Ванкувере», — написал Эби в соцсети X.

История получилась максимально неудобной для американской стороны: Артан стал первым судьёй из Сомали, включённым в список арбитров финальной стадии чемпионата мира. В 2025 году его признали лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола.

Напомним, что Артана не пустили в США из-за подозрений в связях с террористами. Несмотря на то, что он прибыл в Соединённые Штаты с действующей визой и всеми бумагами от ФИФА, его направили на 11-часовой допрос, а после выдворили из страны.