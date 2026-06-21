В аргентинском городе Неукен состоялось открытие гигантской статуи капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Высота монумента составляет 26 метров, что делает его самым высоким памятником футболисту в мире.

В Аргентине открыли 26-метровую статую Лионеля Месси. Видео © X / Tope_soft

Автором работы стал скульптор-самоучка Альдо Бероиса, который трудился над проектом около года. Месси изображён в момент празднования победы на чемпионате мира 2022 года — стоящим на коленях с трофеем и поднятой к небу рукой.

38-летний Месси является одним из самых титулованных футболистов в истории. Он является чемпионом мира, олимпийским чемпионом, двукратным победителем Кубка Америки, а также восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

Напомним, на чемпионате мира 2026 года аргентинец уже отметился хет-триком в матче против сборной Алжира. Встреча завершилась победой Аргентины со счётом 3:0.