Гигантскую статую Месси разобрали в Индии
В индийской Калькутте демонтировали 21-метровую статую аргентинского футболиста Лионеля Месси. Решение приняли местные власти из соображений безопасности.
Монумент, на котором спортсмен изображён с кубком чемпионата мира, установили в декабре во время визита Месси в Индию. Огромная конструкция находилась на крыше торгового центра.
После открытия у жителей и специалистов появились вопросы к устойчивости скульптуры. По данным Asian News International, при сильном ветре она начинала заметно раскачиваться.
Власти сочли, что такая ситуация может привести к обрушению и создать угрозу для людей. После этого администрация города распорядилась немедленно убрать монумент.
Месси стал чемпионом мира в 2022 году в составе сборной Аргентины. Также на его счету восемь «Золотых мячей» и две победы в Кубке Америки.
Сейчас 38-летний футболист выступает за «Интер Майами». Как сообщается, он вошёл в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026, который может стать шестым мировым первенством в его карьере.
