Месси скромно прокомментировал бомбардирский рекорд чемпионатов мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, ставший лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, заявил, что его главная радость — не личное достижение, а выход команды в следующую стадию турнира. Комментарий звёздного нападающего приводит издание Ole.

В матче против Австрии (2:0) Месси оформил дубль и превзошёл рекорд немца Мирослава Клозе. Однако сам футболист признался, что сначала был разочарован из-за нереализованного пенальти. «Я был зол из-за пенальти, потому что промахнулся, и мой удар был ужасным, но, к счастью, нам удалось переломить ход игры и выйти вперёд. Всё произошло поистине захватывающе», — высказался спортсмен.

Месси добавил, что доволен результатом, а также игрой и стараниями партнёров. При этом капитан аргентинцев подчеркнул, что победа далась непросто. По словам футболиста, это была напряжённая и упорная игра.

На вопрос о лучшем голе в карьере на мундиалях Месси ответил, что слишком устал, чтобы думать об этом. Он добавил, что команда получает удовольствие от общения, соревнований и повседневной жизни. «Нам также нравятся люди, радость, мы стараемся поддерживать эту динамику и гармонию, мы полны энтузиазма. Но идём шаг за шагом, это долгий путь, это сложно», — заключил форвард.

Действующие чемпионы мира гарантировали себе место в плей-офф. Соперник Аргентины определится позднее.

Напомним, что Лионель Месси также стал третьим футболистом в истории чемпионатов мира, сумевшим отличиться в шести матчах турнира подряд. Он может стать единоличным рекордсменом, если забьёт гол в ворота сборной Иордании в третьем туре 28 июня.