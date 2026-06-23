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Регион
22 июня, 23:03

Главный фанат Роналду IShowSpeed заплакал после рекордного гола Месси на ЧМ-2026

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ishowspeed

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ishowspeed

Главный фанат Криштиану Роналду, популярный стример IShowSpeed, пришёл на матч чемпионата мира между Аргентиной и Австрией с одной целью — поддержать своего кумира, болея против Лионеля Месси. Однако всё пошло не по его сценарию.

При этом начиналось всё для блогера хорошо — Месси не забил пенальти. Однако затем аргентинец оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, доведя счёт своих голов до 18. Этот момент стал настоящим ударом для IShowSpeed. Камеры запечатлели, как стример не смог сдержать слёз. Он покинул стадион, не дожидаясь окончания игры.

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IShowSpeed (настоящее имя Даррен Джейсон Уоткинс-младший, родился 21 января 2005 года) — американский стример и видеоблогер из Цинциннати, ставший мировой суперзвездой YouTube благодаря своей запредельной гиперактивности и хаотичному контенту, где крики, прыжки на стол и эмоциональные срывы стали его визитной карточкой. Главную известность ему принесли мемный крик SUIII в честь Роналду, вирусные треки вроде World Cup, а также стримы из разных стран, которые из-за огромных толп фанатов нередко заканчиваются давкой и вмешательством полиции.

Тем временем у Роналду на ЧМ дела пока плохи. Португальца раскритиковали за провальный матч с ДР Конго. По словам экспертов, звёздный форвард вёл себя эгоистично на поле.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

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Виталий Приходько
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