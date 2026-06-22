Футболист сборной Португалии рассказал, заставляют ли игроков давать пас Роналду

Полузащитник сборной Португалии Франсишку Консейсау заявил, что футболистов не принуждают пасовать на Криштиану Роналду в каждой атаке. Слова игрока приводит издание A Bola.

По мнению хавбека, 41-летний звёздный форвард не нуждается в искусственно созданных моментах. Консейсау подчеркнул, что в штрафной с нападающим никто не сравнится по части голов, поэтому специальные указания тренерского штаба отсутствуют.

Вингер объяснил логику принятия решений на поле. Он отметил, что действует инстинктивно, оценивая позицию партнеров за миллисекунды. В такой скоротечный промежуток времени раздумывать над тем, кто именно открывается рядом, физически невозможно.

Спортсмен добавил, что передача следует тому, кто занял наиболее выгодную точку. Главная же задача опытного бомбардира, по мнению Консейсау, заключается в помощи любому из товарищей по национальной команде.

Эти комментарии прозвучали после не самого удачного старта на чемпионате мира — 2026. В первом туре группового раунда португальцы разошлись миром с командой ДР Конго, так и не сумев склонить чашу весов в свою пользу. При этом эксперты раскритиковали Роналду за эгоизм. 23 июня сборная Португалии сыграет с командой Узбекистана.