Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 05:04

Футболист сборной Португалии рассказал, заставляют ли игроков давать пас Роналду

Консейсау: Сборную Португалии не обязывают пасовать только на Роналду

Игроки сборной Португалии Ренату Вейга, Франсишку Консейсау, Криштиану Роналду и Гонсалу Гедеш. Обложка © ТАСС / EPA

Игроки сборной Португалии Ренату Вейга, Франсишку Консейсау, Криштиану Роналду и Гонсалу Гедеш. Обложка © ТАСС / EPA

Полузащитник сборной Португалии Франсишку Консейсау заявил, что футболистов не принуждают пасовать на Криштиану Роналду в каждой атаке. Слова игрока приводит издание A Bola.

По мнению хавбека, 41-летний звёздный форвард не нуждается в искусственно созданных моментах. Консейсау подчеркнул, что в штрафной с нападающим никто не сравнится по части голов, поэтому специальные указания тренерского штаба отсутствуют.

Вингер объяснил логику принятия решений на поле. Он отметил, что действует инстинктивно, оценивая позицию партнеров за миллисекунды. В такой скоротечный промежуток времени раздумывать над тем, кто именно открывается рядом, физически невозможно.

Спортсмен добавил, что передача следует тому, кто занял наиболее выгодную точку. Главная же задача опытного бомбардира, по мнению Консейсау, заключается в помощи любому из товарищей по национальной команде.

The Athletic назвал Роналду печальной тенью некогда великого футболиста
The Athletic назвал Роналду печальной тенью некогда великого футболиста

Эти комментарии прозвучали после не самого удачного старта на чемпионате мира — 2026. В первом туре группового раунда португальцы разошлись миром с командой ДР Конго, так и не сумев склонить чашу весов в свою пользу. При этом эксперты раскритиковали Роналду за эгоизм. 23 июня сборная Португалии сыграет с командой Узбекистана.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Сборная Португалии по футболу
  • Криштиану Роналду
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar