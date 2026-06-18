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18 июня, 08:32

The Athletic назвал Роналду печальной тенью некогда великого футболиста

Обложка © AP Photo/Armando Franc

Обложка © AP Photo/Armando Franc

Криштиану Роналду больше не соответствует уровню сборной Португалии, претендующей на победу на чемпионате мира. С такой жёсткой оценкой выступил обозреватель The Athletic Ник Миллер после ничьей с ДР Конго.

Португальцы завершили матч со счётом 1:1, а 41-летний нападающий провёл на поле все 90 минут. По мнению автора, большую часть встречи форвард почти не участвовал в игре и не создавал реальной угрозы воротам соперника.

После перерыва Роналду получил два момента, но оба раза пробил мимо ближней штанги. В одном из эпизодов, как отметил бывший футболист Тьерри Анри, португалец мог пропустить мяч на находившегося в более выгодной позиции Бруну Фернандеша.

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«Команде нужно забить. Не тебе нужно забить», — сказал Анри, предположив, что стремление Роналду отличиться лично иногда мешает партнёрам.

Обозреватель также обратил внимание на эпизод с навесом на дальнюю штангу. Раньше форвард мог завершить такую подачу ударом головой, однако на этот раз даже не выпрыгнул, и защитник спокойно выбил мяч.

Игрок сборной ДР Конго Нгалайель Мукау после встречи признал, что ожидал от португальской звезды большего. При этом он назвал честью возможность сыграть против Роналду и отметил, что возраст футболиста уже сказывается на его движении.

Главный тренер Португалии Роберто Мартинес продолжает защищать решение выпускать ветерана с первых минут. Он заявил, что в матче, где команде требовался гол, не видел смысла менять лучшего бомбардира в истории футбола.

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Однако Роналду не забивает уже в десяти матчах крупных международных турниров подряд. На этом фоне The Athletic задался вопросом, почему один из самых талантливых составов чемпионата мира по-прежнему строит нападение вокруг игрока, чьи лучшие годы, по мнению издания, остались в прошлом.

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Марина Фещенко
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