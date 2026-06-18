Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 03:25

«Гнать Криша из основы!» Губерниев раскритиковал Роналду за игру на чемпионате мира

Губерниев потребовал убрать Роналду из основы сборной Португалии

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Дмитрий Губерниев потребовал убрать Криштиану Роналду из стартового состава национальной команды Португалии. Своё мнение комментатор высказал в Telegram-канале после матча против сборной ДР Конго.

Встреча первого тура группового этапа завершилась ничьей 1:1. Португальский форвард появился на поле в возрасте 41 года 132 дней — он стал самым возрастным полевым игроком основного состава в истории чемпионатов мира. Роналду также повторил рекорд Лионеля Месси, сыграв на шестом мундиале. Аргентинец установил это достижение днём ранее.

«Забить нужно команде, а не тебе»: Тьерри Анри жёстко прошелся по эгоизму Криштиану Роналду
«Забить нужно команде, а не тебе»: Тьерри Анри жёстко прошелся по эгоизму Криштиану Роналду

Нападающий провёл все 90 минут без результативных действий и получил одну из худших оценок в команде. Губерниев отреагировал на это жёстко: «Нельзя так относиться к футболу, как сегодня Португалия! Небрежно! Футбол таких наказывает! И гнать Криша из основы! Два момента запорол, его время ушло! Там есть кому в футбол играть».

По словам комментатора, команда действовала несобранно и поплатилась за это потерей очков.

Текущий розыгрыш мирового первенства впервые проходит с участием 48 сборных на территории трёх стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Роналду ушёл в раздевалку вместо благодарности фанатам после ничьей с ДР Конго
Роналду ушёл в раздевалку вместо благодарности фанатам после ничьей с ДР Конго

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА, читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев
  • Криштиану Роналду
  • Сборная Португалии по футболу
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar