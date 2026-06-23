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22 июня, 21:12

Месси стал третьим игроком в истории с голевой серией из шести матчей ЧМ

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Лионель Месси стал третьим футболистом в истории чемпионатов мира, сумевшим отличиться в шести матчах турнира подряд. Достижение аргентинский форвард установил во встрече второго тура ЧМ-2026 против Австрии.

Первый гол в матче с Австрией позволил Месси стать единоличным рекордсменом среди мужчин по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира. Вторым ударом аргентинец увеличил своё преимущество и довёл личный счёт до 18 голов на мундиалях.

Голевая серия Месси на чемпионатах мира началась ещё на турнире 2022 года. Тогда он поразил ворота Австралии, Нидерландов, Хорватии и Франции. На нынешнем мировом первенстве нападающий забил Алжиру в первом туре и Австрии во втором, доведя серию до шести игр подряд. Ранее подобный результат покорялся только двум футболистам. Француз Жюст Фонтен забивал в шести матчах подряд на чемпионате мира 1958 года, а бразилец Жаирзиньо повторил это достижение на турнире 1970 года.

Месси может стать единоличным рекордсменом, если забьёт в матче следующего тура. 28 июня Аргентина сыграет с командой Иордании.

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Напомним, Лионель Месси признан лучшим игроком встречи второго тура группового этапа чемпионата мира против Австрии. При этом на девятой минуте капитан команды не сумел переиграть вратаря с одиннадцатиметровой отметки, однако затем исправился. Победив Австрию, Аргентина набрала шесть очков. С этим показателем южноамериканцы возглавляют квартет J и уже вышли в плей-офф с первого места.

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Тимур Хингеев
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