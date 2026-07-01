Мбаппе стал лучшим в истории плей-офф ЧМ по забитым голам
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / k.mbappe
Килиан Мбаппе снова вписал своё имя в историю чемпионатов мира. Нападающий сборной Франции стал единоличным рекордсменом по количеству голов в матчах плей-офф на мировых первенствах.
Очередное достижение форвард оформил в игре 1/16 финала против сборной Швеции, оформив дубль. Теперь у него десять голов в девяти матчах на вылет — показатель, которого ранее не было ни у одного игрока.
До этого Мбаппе делил лидерство сразу с двумя легендами — бразильцами Леонидасом (8 голов в 5 матчах) и Роналдо (8 голов в 10 играх), однако теперь француз вышел на чистое первое место.
Кроме того, Мбаппе обошёл Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира (18). Лидирует по-прежнему Лионель Месси с 19 мячами.
Ранее Life.ru рассказывал, что сборная Норвегии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Кот-д’Ивуара со счётом 2:1. Победу европейской команде принёс Эрлинг Холанд. Нападающий забил решающий гол на 86-й минуте. Теперь на счету Холанда пять голов на ЧМ-2026.
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