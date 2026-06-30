Главного фаната Роналду IShowSpeed прогнали с трибуны на ЧМ криками «Месси!»

Американский стример и блогер, а по совместительству главный фанат Криштиану Роналду IShowSpeed столкнулся с агрессивной реакцией японских болельщиков во время матча 1/16 финала чемпионата мира. На трибуне его встретили криками «Месси! Месси!». Причиной недовольства стала футболка сборной Бразилии, в которой блогер пришёл к японцам.

Японские фанаты прогнали главного фаната Роналду криками «Месси!». Видео © X / Speedy Updates

Конфликт не перерос в столкновение — Спиди не стал вступать в перепалку. Вместо этого он обнял расстроенных болельщиков и покинул сектор в сопровождении охраны.

Ранее IShowSpeed пришёл на матч Аргентина — Австрия, чтобы болеть против Месси. Камеры запечатлели, как блогер не сдержал слёз и покинул стадион до окончания встречи после того, как восьмикратный обладатель «Золотого мяча» побил рекорд ЧМ по голам.

IShowSpeed (настоящее имя Даррен Джейсон Уоткинс-младший) — американский стример и блогер, известный своей гиперактивностью, вирусными треками и мемными криками SUIII в честь Роналду. Его стримы из разных стран часто собирают огромные толпы фанатов и нередко заканчиваются давкой. Ранее он уже вызывал споры своим поведением на трибунах и экстравагантными выходами. За пределами соцсетей Спиди продолжает собирать многомиллионные просмотры и остаётся одной из главных фигур в мире стриминга.