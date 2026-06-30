Германия впервые за 64 года проиграла на старте плей-офф ЧМ

Сборная Германии по футболу впервые за 64 года проиграла на старте плей-офф чемпионата мира. Матч 1/16 финала против команды Парагвая завершилась в серии пенальти в пользу южноамериканцев.

На мундиале 1962 года в Чили сборная ФРГ уступила в плей-офф команде Югославии со счётом 0:1. Правда, тогда первой стадией матчей навылет была 1/4 финала, а не 1/16 как сейчас.

После победы на ЧМ-2014 в Бразилии немцы терпят на чемпионатах мира сплошные неудачи. В 2018 и 2022 годах они не смогли выйти из группы, а сегодня сенсационно уступили Парагваю.

Напомним, что основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти игроки сборной Германии смазали три удары. 11-метровые не реализовали Кай Хаверц, Ник Вольтемаде и Джонатан Та.