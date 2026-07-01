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1 июля, 00:34

«У нас мороз, у них жара»: Коростелёв оценил условия на ЧМ-2026 и признался в любви к Месси

Лыжник Коростелёв признался, что на ЧМ-2026 болеет за сборную Аргентины

Савелий Коростелёв. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Савелий Коростелёв. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, как следит за чемпионатом мира по футболу 2026 года, за какую сборную болеет и почему не считает жалобы футболистов на жару проявлением мягкости. Об этом спортсмен заявил в эксклюзивном интервью Life.ru.

По словам Коростелёва, активный тренировочный процесс и разница во времени не позволяют ему смотреть матчи в прямом эфире, поэтому чаще приходится следить за результатами уже после финального свистка.

«По возможности я слежу за чемпионатом мира, но сейчас это неудобно. У нас идёт активный тренировочный процесс, а матчи чаще всего проходят вечером, ночью и даже ранним утром. Поэтому обычно получается следить только за финальным счётом, результатами и положением в таблице», — сказал Коростелёв.

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Спортсмен признался, что на мундиале болеет за сборную Аргентины. Симпатия к команде появилась благодаря Лионелю Месси, за которым лыжник начал следить ещё во времена выступлений футболиста за «Барселону».

Отдельно Коростелёв высказался о жалобах игроков на жару в матчах турнира. По его мнению, экстремальные погодные условия опасны в любом виде спорта — различаются лишь последствия, поэтому питьевые паузы он считает оправданной мерой.

«Я бы не сказал, что у футболистов нежные условия. У нас мороз, у них жара. У нас обморожение, у них тепловой удар. Думаю, питьевые паузы делают правильно. Просто нам в мороз останавливаться нельзя», — заключил лыжник.

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В беседе с Life.ru Коростелёв также рассказал о возвращении россиян на Кубок мира, дружбе с европейскими соперниками, отношениях с лыжницей Дарьей Непряевой и первых серьёзных деньгах.

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Артём Гапоненко
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