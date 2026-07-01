«У нас обморожение, у них тепловой удар»: Савелий Коростелёв — о лыжах, любви, деньгах и Месси

Савелию Коростелёву всего 22 года, но в российских лыжных гонках его уже называют одним из главных представителей нового поколения. За его плечами — участие в Олимпиаде 2026 года, бронза Кубка мира, две победы на юниорском чемпионате мира и статус мастера спорта России.

При этом сам Коростелев не пытается примерять на себя роль человека, который пришёл сменить Александра Большунова, Сергея Устюгова или Алексея Червоткина. В эксклюзивном интервью Life.ru лыжник рассказал, как строятся его отношения со старшими спортсменами, сохранилась ли связь с европейскими соперниками и какие условия допуска на международные старты он считает приемлемыми.

«Диалог выстраивается замечательно»

В спортивной среде Коростелева всё чаще называют лицом новой волны российских лыж. Однако внутри сборной, по его словам, жёсткого деления на молодых и опытных спортсменов практически нет.

С Большуновым, Устюговым, Червоткиным и другими лидерами команды он давно общается не как новичок, которому постоянно требуется доказывать право находиться рядом.

«Это приятно слышать. Но опытные лыжники уже давно хорошо со мной общаются. У нас замечательные отношения и диалог выстраивается отлично», — рассказал Коростелев Life.ru.

Савелий Коростелёв стал четвёртым в скиатлоне на Олимпиаде-2026. Россиянин остановился в шаге от медалей, но показал удивительную гонку. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / russianskiteam

Ему действительно удалось довольно быстро пройти путь от перспективного юниора до спортсмена, которого обсуждают в контексте главных стартов. Однако сам лыжник старается не противопоставлять новое поколение прежним лидерам сборной.

Дружба с европейскими лыжниками пережила отстранение

Несмотря на ограничения, действовавшие в отношении российских спортсменов, Коростелев сохранил человеческие отношения с некоторыми иностранными лыжниками.

По его словам, общение с европейскими соперниками не прекратилось после соревнований и политических решений международных федераций. С частью спортсменов он периодически переписывается до сих пор.

«Я с некоторыми ребятами остался на связи. Мы периодически общаемся и после Игр сохранили человеческие отношения», — отметил Коростелев.

На громкие заявления со стороны иностранных коллег лыжник внимания не обращает. Для него важнее сам факт того, что личные контакты не исчезли вслед за официальными встречами на трассе.

Надежды на смягчение критериев FIS

Главным вопросом для российских лыжников по-прежнему остаётся полноценное возвращение на международные соревнования. Обсуждаются разные сценарии допуска — от нейтрального статуса до дополнительных деклараций и ограничений на публичные высказывания.

Коростелев избегает рассуждений о гипотетических требованиях. Он предлагает ориентироваться на те критерии, которые действовали в прошедшем сезоне.

Самыми актуальными остаются условия допуска, которые были у нас в том сезоне. Ничего из перечисленного тогда не было. Надеюсь, что в следующем сезоне появятся послабления и выступать сможет ещё больше спортсменов Савелий Коростелёв российский лыжник, призёр этапа Кубка мира — 2025/2026

Иными словами, собеседник Life.ru не отвергает саму возможность участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Но надеется, что доступ к Кубку мира и другим международным турнирам постепенно откроется для более широкого круга российских лыжников.

Первые серьёзные деньги

Призовые на российских соревнованиях позволяют ведущим лыжникам довольно рано обрести финансовую самостоятельность. Коростелев признаётся: несмотря на возраст, он уже привык внимательно относиться к деньгам.

Спортсмен не исключает импульсивных и дорогих покупок, однако перед каждой из них задаёт себе один практичный вопрос — насколько сильно трата ударит по бюджету.

«Я из тех, кто откладывает и инвестирует. Могу позволить себе какую-то импульсивную дорогую покупку, но сначала подумаю, насколько она ударит по кошельку. И уже после этого решаю — покупать или пропустить», — объяснил лыжник.

Приоритетом Коростелев называет инвестиции в будущее. Конкретные финансовые инструменты и суммы он раскрывать не стал, но дал понять, что не собирается тратить все заработанные средства на вещи, впечатления или демонстрацию статуса.

Если бы не лыжи

Коростелев вырос в спортивной семье, поэтому со стороны его путь в профессиональные лыжи может показаться практически предопределённым. Сам спортсмен с такой формулировкой не согласен.

В детстве родители не ограничивали его одним видом спорта. Он занимался плаванием, горными лыжами, изучал английский язык и легко справлялся с математикой.

«У меня был достаточно большой выбор. Помимо лыжных гонок были плавание, английский, горные лыжи. Математика мне тоже давалась очень легко», — вспомнил Коростелев.

При этом тайной мечты всё бросить ради сцены, программирования или другой профессии у него не было. Будущий лыжник не представлял себя кем-то конкретным и не строил детального карьерного плана вне спорта.

В итоге лыжные гонки постепенно перестали быть одним из возможных увлечений и стали главным делом его жизни.

Отношения с Дарьей Непряевой и отсутствие ревности

Профессиональные лыжники могут проводить на сборах и соревнованиях большую часть года. Постоянные переезды, гостиницы и тренировки оставляют немного пространства для обычной жизни.

Дарья Непряева и Савелий Коростелёв — главная российская «лыжная» пара 2026 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ᴅᴀʀɪᴀ ɴᴇᴘʀʏᴀᴇᴠᴀ

Коростелев, который периодически появляется в социальных сетях вместе с лыжницей Дарьей Непряевой, уверен: даже при таком графике время для близкого человека найти можно.

«При желании возможно всё. Если человек действительно хочет, он всегда найдёт время на то, что ему нужно», — считает спортсмен.

Внимание поклонниц Коростелев воспринимает спокойно. По его словам, сообщения в социальных сетях ему действительно приходят, но он практически не запоминает ни авторов, ни содержание переписок.

Не считает себя спортсмен и ревнивым человеком.

«Я максимально спокойно к этому отношусь. Даже не помню, чтобы у меня когда-либо возникало чувство ревности», — признался лыжник.

«У нас мороз, у них жара»

Следить только за лыжами Коростелев не собирается. По возможности он смотрит чемпионат мира по футболу 2026 года, хотя тренировочный график и разница во времени позволяют чаще изучать результаты уже после окончания матчей.

У нас идёт активный тренировочный процесс, а игры мундиаля чаще всего проходят вечером, ночью или ранним утром. Поэтому обычно получается следить только за финальным счётом, результатами и положением в таблице Савелий Коростелёв российский лыжник, призёр этапа Кубка мира — 2025/2026

На чемпионате мира Коростелев болеет за сборную Аргентины. Симпатия к команде появилась благодаря Лионелю Месси, за которым лыжник начал следить ещё во времена выступлений футболиста за «Барселону».

При этом жалобы игроков на жару Коростелев не считает проявлением излишней мягкости. По его словам, экстремальные погодные условия опасны в любом виде спорта — различаются лишь последствия.

«Я бы не сказал, что у футболистов нежные условия. У нас — мороз, у них — жара. У нас — обморожение, у них — тепловой удар. Думаю, питьевые паузы делают правильно. Просто нам в мороз останавливаться нельзя», — заключил Коростелев.