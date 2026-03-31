Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 16:47

Всё дело в смазке: Лыжник Коростелёв назвал причину успеха норвежцев-скорострелов

Коростелёв назвал смазку причиной побед норвежских лыжников

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российский лыжник Савелий Коростелёв связал доминирование норвежских спортсменов с их многолетней работой над качеством подготовки инвентаря, в частности с уникальным составом смазки, эффективным в сложных погодных условиях. Такую оценку он дал в интервью «Матч ТВ».

«Норвежцы, как много кто говорил, нашли варианты [смазки], которые очень хорошо работают в тяжёлую погоду, и никто не может с ними конкурировать», — сказал он.

Он пояснил, что соперники достигли совершенства не только в самом составе, но и в технике нанесения, а также в процедуре тестирования, причём работа над этим велась на протяжении четырёх лет.

По наблюдениям Коростелёва, пропасть между норвежской и российской командами в вопросах подготовки инвентаря за это время стала колоссальной, однако сервисная служба сборной России сумела серьёзно подтянуться именно в этом сезоне. Он также отметил, что норвежцы проделали титаническую работу, заслужившую уважение.

Коростелёв рассказал о провокации со стороны прибалтийского лыжника на Олимпиаде
Коростелёв рассказал о провокации со стороны прибалтийского лыжника на Олимпиаде

Ранее Савелий Коростелёв впервые открыто высказался о своих отношениях с именитым соотечественником Александром Большуновым, признавшись, что предпочитает держаться на расстоянии от трёхкратного олимпийского чемпиона. По словам лыжника, он может понять коллегу как спортсмена, но не как человека.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar