Всё дело в смазке: Лыжник Коростелёв назвал причину успеха норвежцев-скорострелов

Российский лыжник Савелий Коростелёв связал доминирование норвежских спортсменов с их многолетней работой над качеством подготовки инвентаря, в частности с уникальным составом смазки, эффективным в сложных погодных условиях. Такую оценку он дал в интервью «Матч ТВ».

«Норвежцы, как много кто говорил, нашли варианты [смазки], которые очень хорошо работают в тяжёлую погоду, и никто не может с ними конкурировать», — сказал он.

Он пояснил, что соперники достигли совершенства не только в самом составе, но и в технике нанесения, а также в процедуре тестирования, причём работа над этим велась на протяжении четырёх лет.

По наблюдениям Коростелёва, пропасть между норвежской и российской командами в вопросах подготовки инвентаря за это время стала колоссальной, однако сервисная служба сборной России сумела серьёзно подтянуться именно в этом сезоне. Он также отметил, что норвежцы проделали титаническую работу, заслужившую уважение.

Ранее Савелий Коростелёв впервые открыто высказался о своих отношениях с именитым соотечественником Александром Большуновым, признавшись, что предпочитает держаться на расстоянии от трёхкратного олимпийского чемпиона. По словам лыжника, он может понять коллегу как спортсмена, но не как человека.