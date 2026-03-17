17 марта, 14:30

Коростелёв рассказал о провокации со стороны прибалтийского лыжника на Олимпиаде

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о единственной провокации, с которой столкнулся на Олимпиаде-2026. По его словам, инцидент произошел во время интервью эстонскому каналу.

Спортсмен беседовал с журналистом на русском языке, и в этот момент мимо проходил лыжник из одной из стран Балтии. Тот предложил задать Коростелеву вопрос о боевых действиях, пересказывает суть событий Sports. По словам россиянина, на эту реплику никто не отреагировал. Он подчеркнул, что этот эпизод стал единственным негативным моментом за все время общения с иностранными спортсменами. Коростелев также дал понять, что ни косых взглядов, ни игнора со стороны соперников не заметил. В остальном, по его словам, никаких проблем в контактах с иностранцами не было.

На Олимпиаде-2026 Коростелев был единственным представителем мужской сборной России по лыжным гонкам.

Марина Фещенко
