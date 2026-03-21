Коростелёв заявил, что не здоровается с олимпийским чемпионом Большуновым

Российский лыжник Савелий Коростелев впервые публично прокомментировал отношения с титулованным коллегой Александром Большуновым. Спортсмен признался, что избегает общения с трёхкратным олимпийским чемпионом.

«Здороваюсь ли и общаюсь ли с Большуновым? Нет. Его поведение и срывы? Я могу понять его как спортсмена, но как человека — нет», — приводит ТАСС слова Коростелёва.

В активе Большунова три золотые, четыре серебряные и две бронзовые олимпийские награды, победы в Кубке мира и на Тур де Ски. Однако внутри команды, по признанию Коростелёва, отношения далеки от идеальных.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев рассказал Sports, что на Олимпиаде-2026 столкнулся с единственной провокацией: во время интервью эстонскому каналу на русском языке мимо проходил лыжник из одной из стран Балтии и предложил задать вопрос о боевых действиях, но на эту реплику никто не отреагировал.