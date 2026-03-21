Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 09:14

Коростелёв заявил, что не здоровается с олимпийским чемпионом Большуновым

Обложка © ТАСС /Михаил Терещенко

Российский лыжник Савелий Коростелев впервые публично прокомментировал отношения с титулованным коллегой Александром Большуновым. Спортсмен признался, что избегает общения с трёхкратным олимпийским чемпионом.

«Здороваюсь ли и общаюсь ли с Большуновым? Нет. Его поведение и срывы? Я могу понять его как спортсмена, но как человека — нет», — приводит ТАСС слова Коростелёва.

В активе Большунова три золотые, четыре серебряные и две бронзовые олимпийские награды, победы в Кубке мира и на Тур де Ски. Однако внутри команды, по признанию Коростелёва, отношения далеки от идеальных.

«Олимпиада Олимпиадой, но есть вещи поважнее»: Патриот Большунов рассказал, как его пытались переманить
Ранее российский лыжник Савелий Коростелев рассказал Sports, что на Олимпиаде-2026 столкнулся с единственной провокацией: во время интервью эстонскому каналу на русском языке мимо проходил лыжник из одной из стран Балтии и предложил задать вопрос о боевых действиях, но на эту реплику никто не отреагировал.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованияхв разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Александр Большунов
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar