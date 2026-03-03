Владимир Путин
3 марта, 10:25

«Олимпиада Олимпиадой, но есть вещи поважнее»: Патриот Большунов рассказал, как его пытались переманить

Лыжник Большунов признался, что ему предлагали выступать за другую страну на Олимпиаде

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Лижнику Александру Большунову предлагали сменить спортивное гражданство ради участия в Олимпиаде. Об этом трёхкратный олимпийский чемпион рассказал в интервью «Вестям».

По словам лыжника, таких предложений поступило несколько.

«Зачем мне их рассматривать? Олимпиада Олимпиадой, но есть вещи поважнее. Но я родился где? Это непередаваемо, особенно в такое время, сейчас даже неохота об этом говорить и вспоминать», — заявил Большунов.

Спортсмен подчеркнул, что не готов менять страну ради Игр.

Сборная Татарстана c Большуновым и Степановой победила в смешанной эстафете на ЧР

Ранее Александр Большунов заявил, что уровень лыжных гонок на Олимпиаде в Милане можно охарактеризовать словом «цирк». Кстати, к участию российский спортсмен не был допущен даже в нейтральном статусе, однако причины объяснять никто не стал.

